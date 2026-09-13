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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 40
Ar-Ra'd
40
13:40
وان ما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ٤٠
وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٤٠
وَإِن
ﲯ
مَّا
ﲰ
نُرِيَنَّكَ
ﲱ
بَعۡضَ
ﲲ
ٱلَّذِي
ﲳ
نَعِدُهُمۡ
ﲴ
أَوۡ
ﲵ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
عَلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲹ
وَعَلَيۡنَا
ﲺ
ٱلۡحِسَابُ
ﲻ
٤٠
ﲼ
Whether We show you ˹O Prophet˺ some of what We threaten them with, or cause you to die ˹before that˺, your duty is only to deliver ˹the message˺. Judgment is for Us.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.