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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 34
Ar-Ra'd
34
13:34
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق ٣٤
لَّهُمْ عَذَابٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٣٤
لَّهُمۡ
ﳛ
عَذَابٞ
ﳜ
فِي
ﳝ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳞ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳟﳠ
وَلَعَذَابُ
ﳡ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﳢ
أَشَقُّۖ
ﳣﳤ
وَمَا
ﳥ
لَهُم
ﳦ
مِّنَ
ﳧ
ٱللَّهِ
ﳨ
مِن
ﳩ
وَاقٖ
ﳪ
٣٤
ﳫ
For them is punishment in this worldly life, but the punishment of the Hereafter is truly far worse. And none can shield them from Allah.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.