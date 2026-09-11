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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 22
Ar-Ra'd
22
13:22
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيية اولايك لهم عقبى الدار ٢٢
وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّۭا وَعَلَانِيَةًۭ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱩ
صَبَرُواْ
ﱪ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱫ
وَجۡهِ
ﱬ
رَبِّهِمۡ
ﱭ
وَأَقَامُواْ
ﱮ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﱯ
وَأَنفَقُواْ
ﱰ
مِمَّا
ﱱ
رَزَقۡنَٰهُمۡ
ﱲ
سِرّٗا
ﱳ
وَعَلَانِيَةٗ
ﱴ
وَيَدۡرَءُونَ
ﱵ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱶ
ٱلسَّيِّئَةَ
ﱷ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
عُقۡبَى
ﱺ
ٱلدَّارِ
ﱻ
٢٢
ﱼ
And ˹they are˺ those who endure patiently, seeking their Lord’s pleasure,
1
establish prayer, donate from what We have provided for them—secretly and openly—and respond to evil with good. It is they who will have the ultimate abode:
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.