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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 21
Ar-Ra'd
21
13:21
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ٢١
وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱛ
يَصِلُونَ
ﱜ
مَآ
ﱝ
أَمَرَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
بِهِۦٓ
ﱠ
أَن
ﱡ
يُوصَلَ
ﱢ
وَيَخۡشَوۡنَ
ﱣ
رَبَّهُمۡ
ﱤ
وَيَخَافُونَ
ﱥ
سُوٓءَ
ﱦ
ٱلۡحِسَابِ
ﱧ
٢١
ﱨ
and those who maintain whatever ˹ties˺ Allah has ordered to be maintained, stand in awe of their Lord, and fear strict judgment.
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