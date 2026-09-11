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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 13
Ar-Ra'd
13
13:13
ويسبح الرعد بحمده والملايكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ١٣
وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَـٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١٣
وَيُسَبِّحُ
ﳁ
ٱلرَّعۡدُ
ﳂ
بِحَمۡدِهِۦ
ﳃ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﳄ
مِنۡ
ﳅ
خِيفَتِهِۦ
ﳆ
وَيُرۡسِلُ
ﳇ
ٱلصَّوَٰعِقَ
ﳈ
فَيُصِيبُ
ﳉ
بِهَا
ﳊ
مَن
ﳋ
يَشَآءُ
ﳌ
وَهُمۡ
ﳍ
يُجَٰدِلُونَ
ﳎ
فِي
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
وَهُوَ
ﳑ
شَدِيدُ
ﳒ
ٱلۡمِحَالِ
ﳓ
١٣
ﳔ
The thunder glorifies His praises, as do the angels in awe of Him. He sends thunderbolts, striking with them whoever He wills. Yet they dispute about Allah. And He is tremendous in might.
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