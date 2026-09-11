﴿لَهُۥ﴾ لِلْإِنْسَانِ ﴿مُعَقِّبَـٰتࣱ﴾ مَلَائِكَة تَتَعَقَّبهُ ﴿مِّنۢ بَیۡنِ یَدَیۡهِ﴾ قُدَّامه ﴿وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ﴾ وَرَائِهِ ﴿یَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ﴾ أي بأمره من الجن وغيره ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوۡمٍ﴾ لَا يَسْلُبهُمْ نِعْمَته ﴿حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾ مِنْ الْحَالَة الْجَمِيلَة بِالْمَعْصِيَةِ ﴿وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمࣲ سُوۤءࣰا﴾ عَذَابًا ﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ﴾ مِنْ الْمُعَقِّبَات وَلَا غَيْرهَا ﴿وَمَا لَهُم﴾ لِمَنْ أَرَادَ اللَّه بِهِمْ سُوءًا ﴿مِّن دُونِهِۦ﴾ أَيْ غَيْر اللَّه ﴿مِن﴾ زَائِدَة ﴿وَالٍ ١١﴾ يَمْنَعهُ عَنْهُمْ