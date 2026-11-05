﴿لَّا یَسۡتَوِی ٱلۡقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ﴾ عَنْ الْجِهَاد ﴿غَیۡرُ أُو۟لِی ٱلضَّرَرِ﴾ بِالرَّفْعِ صِفَة وَالنَّصْب اسْتِثْنَاء مِنْ زَمَانَة أَوْ عَمًى وَنَحْوه ﴿وَٱلۡمُجَـٰهِدُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَ ٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَـٰهِدِینَ بِأَمۡوَ ٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَـٰعِدِینَ﴾ لِضَرَرٍ ﴿دَرَجَةࣰۚ﴾ فَضِيلَة لِاسْتِوَائِهِمَا فِي النِّيَّة وَزِيَادَة الْمُجَاهِدِينَ بِالْمُبَاشَرَةِ ﴿وَكُلࣰّا﴾ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ الْجَنَّة ﴿وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَـٰهِدِینَ عَلَى ٱلۡقَـٰعِدِینَ﴾ لِغَيْرِ ضَرَر ﴿أَجۡرًا عَظِیمࣰا ٩٥﴾ ويبدل منه