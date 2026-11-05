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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 86
An-Nisa
86
4:86
واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا ٨٦
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍۢ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ٨٦
وَإِذَا
ﳎ
حُيِّيتُم
ﳏ
بِتَحِيَّةٖ
ﳐ
فَحَيُّواْ
ﳑ
بِأَحۡسَنَ
ﳒ
مِنۡهَآ
ﳓ
أَوۡ
ﳔ
رُدُّوهَآۗ
ﳕﳖ
إِنَّ
ﳗ
ٱللَّهَ
ﳘ
كَانَ
ﳙ
عَلَىٰ
ﳚ
كُلِّ
ﳛ
شَيۡءٍ
ﳜ
حَسِيبًا
ﳝ
٨٦
ﳞ
And when you are greeted, respond with a better greeting or at least similarly. Surely Allah is a ˹vigilant˺ Reckoner of all things.
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