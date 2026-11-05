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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 78
An-Nisa
78
4:78
اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند الله وان تصبهم سيية يقولوا هاذه من عندك قل كل من عند الله فمال هاولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ٧٨
أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍۢ مُّشَيَّدَةٍۢ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًۭا ٧٨
أَيۡنَمَا
ﲫ
تَكُونُواْ
ﲬ
يُدۡرِككُّمُ
ﲭ
ٱلۡمَوۡتُ
ﲮ
وَلَوۡ
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
فِي
ﲱ
بُرُوجٖ
ﲲ
مُّشَيَّدَةٖۗ
ﲳﲴ
وَإِن
ﲵ
تُصِبۡهُمۡ
ﲶ
حَسَنَةٞ
ﲷ
يَقُولُواْ
ﲸ
هَٰذِهِۦ
ﲹ
مِنۡ
ﲺ
عِندِ
ﲻ
ٱللَّهِۖ
ﲼﲽ
وَإِن
ﲾ
تُصِبۡهُمۡ
ﲿ
سَيِّئَةٞ
ﳀ
يَقُولُواْ
ﳁ
هَٰذِهِۦ
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
عِندِكَۚ
ﳄﳅ
قُلۡ
ﳆ
كُلّٞ
ﳇ
مِّنۡ
ﳈ
عِندِ
ﳉ
ٱللَّهِۖ
ﳊﳋ
فَمَالِ
ﳌ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳍ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳎ
لَا
ﳏ
يَكَادُونَ
ﳐ
يَفۡقَهُونَ
ﳑ
حَدِيثٗا
ﳒ
٧٨
ﳓ
Wherever you may be, death will overcome you—even if you were in fortified towers.” When something good befalls them, they say, “This is from Allah,” but when something evil befalls them, they say, “This is from you.” Say, ˹O Prophet,˺ “Both have been destined by Allah.” So what is the matter with these people? They can hardly comprehend anything!
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