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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 76
An-Nisa
76
4:76
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٧٦
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ءَامَنُواْ
ﱢ
يُقَٰتِلُونَ
ﱣ
فِي
ﱤ
سَبِيلِ
ﱥ
ٱللَّهِۖ
ﱦﱧ
وَٱلَّذِينَ
ﱨ
كَفَرُواْ
ﱩ
يُقَٰتِلُونَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سَبِيلِ
ﱬ
ٱلطَّٰغُوتِ
ﱭ
فَقَٰتِلُوٓاْ
ﱮ
أَوۡلِيَآءَ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّ
ﱲ
كَيۡدَ
ﱳ
ٱلشَّيۡطَٰنِ
ﱴ
كَانَ
ﱵ
ضَعِيفًا
ﱶ
٧٦
ﱷ
Believers fight for the cause of Allah, whereas disbelievers fight for the cause of the Devil. So fight against Satan’s ˹evil˺ forces. Indeed, Satan’s schemes are ever weak.
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