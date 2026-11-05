Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 72
An-Nisa
72
4:72
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَإِنَّ
ﲑ
مِنكُمۡ
ﲒ
لَمَن
ﲓ
لَّيُبَطِّئَنَّ
ﲔ
فَإِنۡ
ﲕ
أَصَٰبَتۡكُم
ﲖ
مُّصِيبَةٞ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
قَدۡ
ﲙ
أَنۡعَمَ
ﲚ
ٱللَّهُ
ﲛ
عَلَيَّ
ﲜ
إِذۡ
ﲝ
لَمۡ
ﲞ
أَكُن
ﲟ
مَّعَهُمۡ
ﲠ
شَهِيدٗا
ﲡ
٧٢
ﲢ
There will be some among you who will lag behind so that if you face a disaster, they will say, “Allah has blessed us for not being there among them.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.