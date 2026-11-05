{هەندێك لە سیفاتی مونافیقان} [ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ] وه ههیه له ئێوه كه مونافیقانن خۆیان و خهڵكى تریش دوا ئهخهن له جیهاد كردن وهكو (عبداللهى كوڕى ئوبهى كوڕى سهلولى) گهورهى مونافیقان [ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ] ئهگهر ئێوه تووشی بهڵاو موسیبهتێك بن له كوشتن و تێكشكاندن [ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢) ] ئهو مونافیقانه ئهڵێن: خوای گهوره نیعمهتی خۆی ڕژاند بهسهر ئێمهدا كه لهگهڵیاندا ئامادهی جهنگهكه نهبووین و وهك ئهوان بكوژرێین یان تێكبشكێین، نازانن چ ئهجرو پاداشتێكیان لهدهست چووه له ئارام گرتن یان شههید بوون.