Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 155
An-Nisa
155
4:155
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الا قليلا ١٥٥
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّۢ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٥٥
فَبِمَا
ﱁ
نَقۡضِهِم
ﱂ
مِّيثَٰقَهُمۡ
ﱃ
وَكُفۡرِهِم
ﱄ
بِـَٔايَٰتِ
ﱅ
ٱللَّهِ
ﱆ
وَقَتۡلِهِمُ
ﱇ
ٱلۡأَنۢبِيَآءَ
ﱈ
بِغَيۡرِ
ﱉ
حَقّٖ
ﱊ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱋ
قُلُوبُنَا
ﱌ
غُلۡفُۢۚ
ﱍﱎ
بَلۡ
ﱏ
طَبَعَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
عَلَيۡهَا
ﱒ
بِكُفۡرِهِمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
قَلِيلٗا
ﱗ
١٥٥
ﱘ
˹They were condemned˺ for breaking their covenant, rejecting Allah’s signs, killing the prophets unjustly, and for saying, “Our hearts are unreceptive!”
1
—it is Allah Who has sealed their hearts for their disbelief, so they do not believe except for a few—
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.