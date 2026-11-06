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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 154
An-Nisa
154
4:154
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ١٥٤
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَـٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا ١٥٤
وَرَفَعۡنَا
ﲾ
فَوۡقَهُمُ
ﲿ
ٱلطُّورَ
ﳀ
بِمِيثَٰقِهِمۡ
ﳁ
وَقُلۡنَا
ﳂ
لَهُمُ
ﳃ
ٱدۡخُلُواْ
ﳄ
ٱلۡبَابَ
ﳅ
سُجَّدٗا
ﳆ
وَقُلۡنَا
ﳇ
لَهُمۡ
ﳈ
لَا
ﳉ
تَعۡدُواْ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلسَّبۡتِ
ﳌ
وَأَخَذۡنَا
ﳍ
مِنۡهُم
ﳎ
مِّيثَٰقًا
ﳏ
غَلِيظٗا
ﳐ
١٥٤
ﳑ
We raised the Mount over them ˹as a warning˺ for ˹breaking˺ their covenant and said, “Enter the gate ˹of Jerusalem˺ with humility.” We also warned them, “Do not break the Sabbath,” and took from them a firm covenant.
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