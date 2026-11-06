[ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ] به دڵنیایى ئهو كهسانهی كه كوفر ئهكهن بهخوای گهورهو به پێغهمبهرانی [ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ] وه ئهیانهوێ جیاوازی بخهنه نێوان خواو پێغهمبهرانی بهوهی كه ئهڵێن: ئێمه ئیمانمان بهخوا ههیه بهڵام ئیمان به پێغهمبهران ناهێنن، یاخود ئهڵێن: ئێمه ئیمان بهههندێ له پێغهمبهران دێنین وه كوفریش به ههندێكیان ئهكهین، كه جوولهكه ئیمانیان به موسى هێنابوو كوفریان به عیسى و محمد كرد- صلى الله عليه وسلم - وه گاورهكان كه ئیمانیان به عیسى هێنا وه كوفریان به محمد كرد- صلى الله عليه وسلم - (صهڵات و سهلامی خوای گهوره لهسهر ههموویان بێت) [ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) ] وه ئهیانهوێ به حیسابی خۆیان ڕێگاو دینێكی مام ناوهند بگرنه بهر.