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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 149
An-Nisa
149
4:149
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩
إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩
إِن
ﱒ
تُبۡدُواْ
ﱓ
خَيۡرًا
ﱔ
أَوۡ
ﱕ
تُخۡفُوهُ
ﱖ
أَوۡ
ﱗ
تَعۡفُواْ
ﱘ
عَن
ﱙ
سُوٓءٖ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
عَفُوّٗا
ﱞ
قَدِيرًا
ﱟ
١٤٩
ﱠ
Whether you reveal or conceal a good or pardon an evil—surely Allah is Ever-Pardoning, Most Capable.
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