Всевышний поведал о дурных качествах и отвратительных особенностях лицемеров. Они пытаются обмануть Аллаха и делают вид, что являются верующими, хотя в душе они скрывают неверие. Они полагают, что введут Аллаха в заблуждение, и надеются, что Он не узнает об этом и не опозорит их перед остальными рабами. А между тем это Аллах обманывает лицемеров, потому что их поступки и предположения - сущий самообман. Что вообще может быть большим обманом, чем поступки, обрекающие человека на унижение, презрение и лишения?! Они свидетельствуют о том, что ему не достает ума, ведь только неразумный человек может совершать грехи, считать их достойными деяниями и при этом полагать, что он разумен и хитер. Господи, что же происходит с невеждой, если Ты лишаешь его Своей поддержки! Аллах также обманет лицемеров, когда наступит День воскресения. Он сказал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: “Погодите, мы позаимствуем у вас немного света”. Им будет сказано: “Возвращайтесь назад и ищите свет”. Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи - мучения. Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия!”» (57:13–15). Еще одним качеством лицемеров является неохотное совершение намаза, самого славного из богоугодных деяний. Лицемеры неохотно поднимаются на намаз и недовольны тем, что им приходится молиться. Человек ленится только тогда, когда в его сердце нет желания трудиться. И если бы их сердца не были лишены стремления к Аллаху и награде от Него, если бы в них была вера, то они не ленились бы совершать намаз. Затем Аллах сообщил о том, что скрывается в душах лицемеров. Они движимы тщеславием и показывают себя перед людьми для того, чтобы те уважали и почитали их. Они не трудятся искренне ради Аллаха и поминают Его лишь изредка, поскольку их сердца переполнены показухой и тщеславием и поскольку поминать Его и выполнять все требования этого может только верующий, который всей душой любит и почитает Аллаха.