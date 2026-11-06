القول في تأويل قوله : بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) قال أبو جعفر: يعني بقوله (43) جل ثناؤه: " بشر المنافقين "، أخبر المنافقين. * * * وقد بينَّا معنى " التبشير " فيما مضى بما أغنى عن إعادته. (44) * * * =" بأن لهم عذابًا أليمًا "، يعني: بأن لهم يوم القيامة من الله على نفاقهم=" عذابًا أليمًا "، وهو المُوجع، وذلك عذاب جهنم (45) ---------- الهوامش : (43) في المخطوطة والمطبوعة: "يعني بذلك" ، والصواب ما أثبت. (44) انظر ما سلف 1 : 383 / 2 : 393 / 3 : 221 / 6 : 287 ، 369 ، 370 ، 411. (45) انظر تفسير"أليم" فيما سلف من فهارس اللغة.