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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 123
An-Nisa
123
4:123
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ١٢٣
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًۭا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ١٢٣
لَّيۡسَ
ﱙ
بِأَمَانِيِّكُمۡ
ﱚ
وَلَآ
ﱛ
أَمَانِيِّ
ﱜ
أَهۡلِ
ﱝ
ٱلۡكِتَٰبِۗ
ﱞﱟ
مَن
ﱠ
يَعۡمَلۡ
ﱡ
سُوٓءٗا
ﱢ
يُجۡزَ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
وَلَا
ﱥ
يَجِدۡ
ﱦ
لَهُۥ
ﱧ
مِن
ﱨ
دُونِ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَلِيّٗا
ﱫ
وَلَا
ﱬ
نَصِيرٗا
ﱭ
١٢٣
ﱮ
˹Divine grace is˺ neither by your wishes nor those of the People of the Book! Whoever commits evil will be rewarded accordingly, and they will find no protector or helper besides Allah.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.