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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 119
An-Nisa
119
4:119
ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًۭا مُّبِينًۭا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ
ﲠ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ
ﲡ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲢ
فَلَيُبَتِّكُنَّ
ﲣ
ءَاذَانَ
ﲤ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﲥ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲦ
فَلَيُغَيِّرُنَّ
ﲧ
خَلۡقَ
ﲨ
ٱللَّهِۚ
ﲩﲪ
وَمَن
ﲫ
يَتَّخِذِ
ﲬ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲭ
وَلِيّٗا
ﲮ
مِّن
ﲯ
دُونِ
ﲰ
ٱللَّهِ
ﲱ
فَقَدۡ
ﲲ
خَسِرَ
ﲳ
خُسۡرَانٗا
ﲴ
مُّبِينٗا
ﲵ
١١٩
ﲶ
I will certainly mislead them and delude them with empty hopes. Also, I will order them and they will slit the ears of cattle
1
and alter Allah’s creation.” And whoever takes Satan as a guardian instead of Allah has certainly suffered a tremendous loss.
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