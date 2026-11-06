Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 116
An-Nisa
116
4:116
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١١٦
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
لَا
ﱶ
يَغۡفِرُ
ﱷ
أَن
ﱸ
يُشۡرَكَ
ﱹ
بِهِۦ
ﱺ
وَيَغۡفِرُ
ﱻ
مَا
ﱼ
دُونَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لِمَن
ﱿ
يَشَآءُۚ
ﲀﲁ
وَمَن
ﲂ
يُشۡرِكۡ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
فَقَدۡ
ﲅ
ضَلَّ
ﲆ
ضَلَٰلَۢا
ﲇ
بَعِيدًا
ﲈ
١١٦
ﲉ
Surely Allah does not forgive associating ˹others˺ with Him ˹in worship˺,
1
but forgives anything else of whoever He wills. Indeed, whoever associates ˹others˺ with Allah has clearly gone far astray.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.