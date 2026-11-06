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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 115
An-Nisa
115
4:115
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ١١٥
وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٥
وَمَن
ﱞ
يُشَاقِقِ
ﱟ
ٱلرَّسُولَ
ﱠ
مِنۢ
ﱡ
بَعۡدِ
ﱢ
مَا
ﱣ
تَبَيَّنَ
ﱤ
لَهُ
ﱥ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱦ
وَيَتَّبِعۡ
ﱧ
غَيۡرَ
ﱨ
سَبِيلِ
ﱩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱪ
نُوَلِّهِۦ
ﱫ
مَا
ﱬ
تَوَلَّىٰ
ﱭ
وَنُصۡلِهِۦ
ﱮ
جَهَنَّمَۖ
ﱯﱰ
وَسَآءَتۡ
ﱱ
مَصِيرًا
ﱲ
١١٥
ﱳ
And whoever defies the Messenger after guidance has become clear to them and follows a path other than that of the believers, We will let them pursue what they have chosen, then burn them in Hell—what an evil end!
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