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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 114
An-Nisa
114
4:114
۞ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذالك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما ١١٤
۞ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍۢ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١١٤
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
خَيۡرَ
ﱃ
فِي
ﱄ
كَثِيرٖ
ﱅ
مِّن
ﱆ
نَّجۡوَىٰهُمۡ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
مَنۡ
ﱉ
أَمَرَ
ﱊ
بِصَدَقَةٍ
ﱋ
أَوۡ
ﱌ
مَعۡرُوفٍ
ﱍ
أَوۡ
ﱎ
إِصۡلَٰحِۭ
ﱏ
بَيۡنَ
ﱐ
ٱلنَّاسِۚ
ﱑﱒ
وَمَن
ﱓ
يَفۡعَلۡ
ﱔ
ذَٰلِكَ
ﱕ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱖ
مَرۡضَاتِ
ﱗ
ٱللَّهِ
ﱘ
فَسَوۡفَ
ﱙ
نُؤۡتِيهِ
ﱚ
أَجۡرًا
ﱛ
عَظِيمٗا
ﱜ
١١٤
ﱝ
There is no good in most of their secret talks—except those encouraging charity, kindness, or reconciliation between people. And whoever does this seeking Allah’s pleasure, We will grant them a great reward.
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