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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 113
An-Nisa
113
4:113
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طايفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ١١٣
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًۭا ١١٣
وَلَوۡلَا
ﲮ
فَضۡلُ
ﲯ
ٱللَّهِ
ﲰ
عَلَيۡكَ
ﲱ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲲ
لَهَمَّت
ﲳ
طَّآئِفَةٞ
ﲴ
مِّنۡهُمۡ
ﲵ
أَن
ﲶ
يُضِلُّوكَ
ﲷ
وَمَا
ﲸ
يُضِلُّونَ
ﲹ
إِلَّآ
ﲺ
أَنفُسَهُمۡۖ
ﲻﲼ
وَمَا
ﲽ
يَضُرُّونَكَ
ﲾ
مِن
ﲿ
شَيۡءٖۚ
ﳀﳁ
وَأَنزَلَ
ﳂ
ٱللَّهُ
ﳃ
عَلَيۡكَ
ﳄ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﳅ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
ﳆ
وَعَلَّمَكَ
ﳇ
مَا
ﳈ
لَمۡ
ﳉ
تَكُن
ﳊ
تَعۡلَمُۚ
ﳋﳌ
وَكَانَ
ﳍ
فَضۡلُ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
عَلَيۡكَ
ﳐ
عَظِيمٗا
ﳑ
١١٣
ﳒ
Had it not been for Allah’s grace and mercy, a group of them would have sought to deceive you ˹O Prophet˺. Yet they would deceive none but themselves, nor can they harm you in the least. Allah has revealed to you the Book and wisdom and taught you what you never knew. Great ˹indeed˺ is Allah’s favour upon you!
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