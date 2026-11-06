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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 111
An-Nisa
111
4:111
ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ١١١
وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًۭا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١١١
وَمَن
ﲒ
يَكۡسِبۡ
ﲓ
إِثۡمٗا
ﲔ
فَإِنَّمَا
ﲕ
يَكۡسِبُهُۥ
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
نَفۡسِهِۦۚ
ﲘﲙ
وَكَانَ
ﲚ
ٱللَّهُ
ﲛ
عَلِيمًا
ﲜ
حَكِيمٗا
ﲝ
١١١
ﲞ
And whoever commits a sin—it is only to their own loss. Allah is All-Knowing, All-Wise.
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