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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 109
An-Nisa
109
4:109
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هَٰٓأَنتُمۡ
ﱱ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱲ
جَٰدَلۡتُمۡ
ﱳ
عَنۡهُمۡ
ﱴ
فِي
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
فَمَن
ﱸ
يُجَٰدِلُ
ﱹ
ٱللَّهَ
ﱺ
عَنۡهُمۡ
ﱻ
يَوۡمَ
ﱼ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱽ
أَم
ﱾ
مَّن
ﱿ
يَكُونُ
ﲀ
عَلَيۡهِمۡ
ﲁ
وَكِيلٗا
ﲂ
١٠٩
ﲃ
Here you are! You ˹believers˺ are advocating for them in this life, but who will ˹dare to˺ advocate for them before Allah on the Day of Judgment? Or who will come to their defence?
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.