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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 107
An-Nisa
107
4:107
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ١٠٧
وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًۭا ١٠٧
وَلَا
ﱊ
تُجَٰدِلۡ
ﱋ
عَنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَخۡتَانُونَ
ﱎ
أَنفُسَهُمۡۚ
ﱏﱐ
إِنَّ
ﱑ
ٱللَّهَ
ﱒ
لَا
ﱓ
يُحِبُّ
ﱔ
مَن
ﱕ
كَانَ
ﱖ
خَوَّانًا
ﱗ
أَثِيمٗا
ﱘ
١٠٧
ﱙ
Do not advocate for those who wrong themselves.
1
Surely Allah does not like those who are deceitful, sinful.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.