Под предательством здесь подразумеваются преступления, несправедливость и грехи. Это означает, что Аллах запретил заступаться за тех, кто совершил преступление и заслужил наказание, мера которого установлена в шариате (хадд), или наказание с целью порицания. За таких людей нельзя заступаться, чтобы снять с них обвинение в совершенном преступлении или избавить их от заслуженного наказания. Аллаху не угодны те, кто часто предает доверие и грешит. Он не любит таких людей, и они ненавистны Ему. В этом и заключается причина упомянутого выше запрета.