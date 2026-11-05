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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 100
An-Nisa
100
4:100
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠
۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠
۞ وَمَن
ﲩ ﲪ
يُهَاجِرۡ
ﲫ
فِي
ﲬ
سَبِيلِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
يَجِدۡ
ﲯ
فِي
ﲰ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲱ
مُرَٰغَمٗا
ﲲ
كَثِيرٗا
ﲳ
وَسَعَةٗۚ
ﲴﲵ
وَمَن
ﲶ
يَخۡرُجۡ
ﲷ
مِنۢ
ﲸ
بَيۡتِهِۦ
ﲹ
مُهَاجِرًا
ﲺ
إِلَى
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
وَرَسُولِهِۦ
ﲽ
ثُمَّ
ﲾ
يُدۡرِكۡهُ
ﲿ
ٱلۡمَوۡتُ
ﳀ
فَقَدۡ
ﳁ
وَقَعَ
ﳂ
أَجۡرُهُۥ
ﳃ
عَلَى
ﳄ
ٱللَّهِۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
غَفُورٗا
ﳉ
رَّحِيمٗا
ﳊ
١٠٠
ﳋ
Whoever emigrates in the cause of Allah will find many safe havens and bountiful resources throughout the earth. Those who leave their homes and die while emigrating to Allah and His Messenger—their reward has already been secured with Allah. And Allah is All-Forgiving, Most Merciful.
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