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Tafsir: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءُو
قَالَ
أَكَذَّبۡتُم
بِـَٔايَٰتِي
وَلَمۡ
تُحِيطُواْ
بِهَا
عِلۡمًا
أَمَّاذَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٨٤
When they ˹finally˺ come before their Lord, He will ask ˹them˺, “Did you deny My revelations without ˹even˺ comprehending them? Or what ˹exactly˺ did you do?”
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[
حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي
] كاتێك كه ئههێنرێن بۆ ساحهی مهحشهر بۆ لێپرسینهوه خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئایا ئێوه ئایهتهكانی منتان به درۆ زانی ئهوهی بۆ سهر پێغهمبهران دامبهزاندبوو وه به ئێوهیان ڕاگهیاند [
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا
] یاخود ئایا زانیاری تهواوتان پێی نهبوو [
أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤)
] یان ئێوه چ كردهوهیهكتان ئهكرد چ شتێك ئێوهی سهرقاڵ كردبوو لهوهی كه ئیمان بێنن.