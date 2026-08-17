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Tafsir: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
رَبَّكَ
يَقۡضِي
بَيۡنَهُم
بِحُكۡمِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡعَلِيمُ
٧٨
Your Lord will certainly judge between them by His justice, for He is the Almighty, All-Knowing.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت له رۆژى قیامهت بڕیار ئهدات له نێوانیاندا به بڕیارى خۆى بهحهق و دادپهروهری [
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨)
] وه خوای گهوره زۆر بهعیززهت و زانایه.