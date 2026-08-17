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Tafsir: An-Naml 27:74
An-Naml
74
27:74
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَيَعۡلَمُ
مَا
تُكِنُّ
صُدُورُهُمۡ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٤
And surely your Lord knows what their hearts conceal and what they reveal.
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Tafsir Muyassar
وإن ربك لَيعلم ما تخفيه صدور خلقه وما يظهرونه.