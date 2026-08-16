Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:62
An-Naml
62
27:62
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
أَمَّن
يُجِيبُ
ٱلۡمُضۡطَرَّ
إِذَا
دَعَاهُ
وَيَكۡشِفُ
ٱلسُّوٓءَ
وَيَجۡعَلُكُمۡ
خُلَفَآءَ
ٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قَلِيلٗا
مَّا
تَذَكَّرُونَ
٦٢
Or ˹ask them,˺ “Who responds to the distressed when they cry to Him, relieving ˹their˺ affliction, and ˹Who˺ makes you successors in the earth? Is it another god besides Allah? Yet you are hardly mindful!”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ تهنها خواى گهوره بههاناى لێقهوماوانهوه دێت} [
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
] كێ ههیه وهڵامی لێقهوماو بداتهوه كاتێك كه دهپارێتهوهو هانا بۆ خوای گهوره ئهبات جگه له خواى گهوره؟ [
وَيَكْشِفُ السُّوءَ
] وه كێ ههیه خراپهتان لهسهر ههڵگرێ و لایدات؟ [
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
] وه كێ ههیه ئێوه بكات به جێنشین لهسهر زهویدا ههر ئهوهنده جیلێكی لهناوبرد جیلێكی تر جێیان بگرێتهوه؟ واته: كهس نیه [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله دا پهرستراو و خوایهكی تر ههیه كه شایانى پهرستن بێت و ئێوه بیپهرستن و بیكهن به شهریك بۆ خواى گهوره؟ [
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)
] بهڵام زۆر به كهمی بیر ئهكهنهوهو ئهگهڕێنهوه بۆ حهق.