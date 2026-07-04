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An-Naml
29
27:29
قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ٢٩
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ ٢٩
قَالَتۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
إِنِّيٓ
أُلۡقِيَ
إِلَيَّ
كِتَٰبٞ
كَرِيمٌ
٢٩
The Queen ˹later˺ announced, “O chiefs! Indeed, a noble letter has been delivered to me.
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Tafseer Jalalayn
ثم ﴿قَالَتۡ﴾ لأشراف قومها ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلۡمَلَؤُا۟ إِنِّیۤ﴾ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيل الثَّانِيَة بِقَلْبِهَا واوا مكسورة ﴿أُلۡقِیَ إِلَیَّ كِتَـٰبࣱ كَرِیمٌ ٢٩﴾ مختوم