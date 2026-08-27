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Tafsir: An-Naba 78:7
An-Naba
7
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
and ˹made˺ the mountains as ˹its˺ pegs,
1
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادࣰا ٧﴾ تَثْبُت بِهَا الْأَرْض كَمَا تَثْبُت الْخِيَام بِالْأَوْتَادِ وَالِاسْتِفْهَام لِلتَّقْرِيرِ