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Tafsir: An-Naba 78:6
An-Naba
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
Have We not smoothed out the earth ˹like a bed˺,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.