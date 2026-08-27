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Tafsir: An-Naba 78:12
An-Naba
12
78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَبَنَيۡنَا
فَوۡقَكُمۡ
سَبۡعٗا
شِدَادٗا
١٢
and built above you seven mighty ˹heavens˺,
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Tafseer Jalalayn
﴿وَبَنَیۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعࣰا﴾ سَبْع سَمَاوَات ﴿شِدَادࣰا ١٢﴾ جَمْع شَدِيدَة أَيْ قَوِيَّة مُحْكَمَة لَا يُؤَثِّر فِيهَا مرور الزمان