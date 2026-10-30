Когда Джибрил приносил Пророку откровение, он начинал повторять его прежде, чем ангел заканчивал чтение. Из-за своего горячего желания запомнить коранические аяты он читал их сразу вслед за Джибрилем. Аллах же запретил ему это и сказал: «Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе не будет завершено» (20:114). Ты непременно запомнишь Коран и прочтешь его людям, ибо Аллах соберет его в твоем сердце. Прежде ты опасался, что упустишь или забудешь что-либо из откровения, но теперь нет поводов для опасения, ибо Аллах обещал, что этого не произойдет.