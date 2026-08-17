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Tafsir: Al-Qasas 28:4
Al-Qasas
4
28:4
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ٤
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةًۭ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤
إِنَّ
فِرۡعَوۡنَ
عَلَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَجَعَلَ
أَهۡلَهَا
شِيَعٗا
يَسۡتَضۡعِفُ
طَآئِفَةٗ
مِّنۡهُمۡ
يُذَبِّحُ
أَبۡنَآءَهُمۡ
وَيَسۡتَحۡيِۦ
نِسَآءَهُمۡۚ
إِنَّهُۥ
كَانَ
مِنَ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
٤
Indeed, Pharaoh ˹arrogantly˺ elevated himself in the land and divided its people into ˹subservient˺ groups, one of which he persecuted, slaughtering their sons and keeping their women. He was truly one of the corruptors.
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Al-Sa'di
Всевышний начал сказание о Мусе и Фараоне словами о том, что последний возгордился на земле. Он правил великим царством, обладал огромной властью и руководил несметными полчищами. Это породило в нем высокомерие и заносчивость, но в действительности не ставило его выше остальных. Фараон деспотично правил своей страной, разделив ее жителей на сословия. Он поступал со своими подданными, потакая своим желаниям. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых дочерей. Такова была горькая участь сынов Исраила. Тем не менее, именно этот народ снискал благоволение Аллаха и был превознесен над остальными. Египетский владыка должен был почитать и уважать их, но он делал все наоборот. Он унижал израильтян, полагая, что они никогда не сумеют освободиться из-под его гнета. Он пренебрегал даже их жизнями и опасался, что порабощенный народ может, подняв бунт, захватить власть. Для того чтобы обезопасить свой престол, он убивал сынов Исраила и оставлял в живых только их дочерей. Воистину, он был одним из тех, кто творил нечестие, ведь он не стремился к благочестию ни в религии, ни в мирских делах.