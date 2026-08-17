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Tafsir: Al-Qasas 28:33
Al-Qasas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
قَتَلۡتُ
مِنۡهُمۡ
نَفۡسٗا
فَأَخَافُ
أَن
يَقۡتُلُونِ
٣٣
Moses appealed, “My Lord! I have indeed killed a man from them, so I fear they may kill me.
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 28:32 to 28:33
Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно белой. Если пожелаешь избавиться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи совершенно белой, и эти два знамения станут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом, призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не принесут пользы многим из них.