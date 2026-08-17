Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:27
Al-Qasas
27
28:27
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍۢ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًۭا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
قَالَ
إِنِّيٓ
أُرِيدُ
أَنۡ
أُنكِحَكَ
إِحۡدَى
ٱبۡنَتَيَّ
هَٰتَيۡنِ
عَلَىٰٓ
أَن
تَأۡجُرَنِي
ثَمَٰنِيَ
حِجَجٖۖ
فَإِنۡ
أَتۡمَمۡتَ
عَشۡرٗا
فَمِنۡ
عِندِكَۖ
وَمَآ
أُرِيدُ
أَنۡ
أَشُقَّ
عَلَيۡكَۚ
سَتَجِدُنِيٓ
إِن
شَآءَ
ٱللَّهُ
مِنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
٢٧
The old man proposed, “I wish to marry one of these two daughters of mine to you, provided that you stay in my service for eight years. If you complete ten, it will be ˹a favour˺ from you, but I do not wish to make it difficult for you. Allah willing, you will find me an agreeable man.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- هاوسهرگيرى دهكات} [
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
] پیاوهكه وتی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- من ئهمهوێ یهكێك لهم دوو كچهی خۆمت لێ ماره بكهم [
عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ
] تۆیش ههشت ساڵ شوانیم بۆ بكه [
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
] ئهگهر ده ساڵیشم بۆ تهواو بكهی ئهوه له چاكهی خۆته [
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
] وه من نامهوێ تووشی مهشهقهو ناڕهحهتیت بكهم بڵێم ئیلا ئهبێ ده ساڵ شوانیم بۆ بكهی، ئهگهر ههشت ساڵ بكهی بهسه، وه ئهگهر دهیشت كرد ئهوه له چاكهی خۆته [
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)
] وه إن شاء الله ئهمبینی من كهسێكی چاك ئهبم و به چاكه مامهڵهت لهگهڵدا دهكهم.