Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:21
Al-Qasas
21
28:21
فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
فَخَرَجَ
مِنۡهَا
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُۖ
قَالَ
رَبِّ
نَجِّنِي
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٢١
So Moses left the city in a state of fear and caution, praying, “My Lord! Deliver me from the wrongdoing people.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ميسر جێدێلێت بهرهو مهديهن} [
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
] دیسان موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له میصر دهرچوو بهڵام ئهترسا له زاڵمهكان كه تۆڵهی لێ بسهننهوه، وه چاودێریشی ئهكردو ئاوڕى دهدایهوه نهوهكو بێن و پێی بگهن [
قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١)
] وتی: ئهی پهروهردگار ڕزگارم بكه لهم قهومه زاڵم و ستهمكارانه.