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Al-Qalam
41
68:41
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
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Or do they have associate-gods ˹supporting this claim˺? Then let them bring forth their associate-gods, if what they say is true.
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ لَهُمۡ﴾ أَيْ عِنْدهمْ ﴿شُرَكَاۤءُ﴾ مُوَافِقُونَ لَهُمْ فِي هَذَا الْقَوْل يَكْفُلُونَ بِهِ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ﴿فَلۡیَأۡتُوا۟ بِشُرَكَاۤىِٕهِمۡ﴾ الْكَافِلِينَ لَهُمْ بِهِ ﴿إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِینَ ٤١﴾