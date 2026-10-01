Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 31
Al-Mutaffifin
31
83:31
واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ٣١
وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ٣١
وَإِذَا
ﳖ
ٱنقَلَبُوٓاْ
ﳗ
إِلَىٰٓ
ﳘ
أَهۡلِهِمُ
ﳙ
ٱنقَلَبُواْ
ﳚ
فَكِهِينَ
ﳛ
٣١
ﳜ
and muse ˹over these exploits˺ upon returning to their own people.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.