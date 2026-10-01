Райское вино - это самый прекрасный и самый вкусный напиток. Предполагается, что оно запечатано мускусом, чтобы в него не попало что-либо, что может уменьшить его прелесть или испортить вкус. Согласно другому мнению, восхитительный мускус - это осадок, который остается на дне сосудов, из которых рабы Божии пьют выдержанное вино. Таким образом, даже мутный осадок, от которого в этом мире принято очищать напитки, в Раю будет наградой. Пусть ради этого вечного блаженства, прелесть и величину которого не знает никто, кроме Аллаха, состязаются состязающиеся! Пусть праведники стараются опередить друг друга на пути к этому блаженству и совершают соответствующие благодеяния! Вот ради чего люди не должны жалеть своих жизней! Вот ради чего должны состязаться бравые мужи!