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Tafsir: Al-Mursalat 77:45
Al-Mursalat
45
77:45
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
˹But˺ woe on that Day to the deniers!
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Al-Sa'di
И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской благодати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печаль.