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Tafsir: Al-Mursalat 77:44
Al-Mursalat
44
77:44
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
إِنَّا
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٤٤
Surely this is how We reward the good-doers.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
এভাবে আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।