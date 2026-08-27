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Tafsir: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
˹They will be told,˺ “Eat and drink happily for what you used to do.”
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العربية
Al-Qurtubi
كلوا واشربوا أي يقال لهم غدا هذا بدل ما يقال للمشركين فإن كان لكم كيد فكيدون . ف " كلوا واشربوا " في موضع الحال من ضمير المتقين في الظرف الذي هو في ظلال أي هم مستقرون في ظلال مقولا لهم ذلك .