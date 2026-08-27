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Tafsir: Al-Mursalat 77:42
Al-Mursalat
42
77:42
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَفَوَٰكِهَ
مِمَّا
يَشۡتَهُونَ
٤٢
and any fruit they desire.
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Tafsir al-Tabari
( وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ )
يأكلون منها كلما اشتهوا لا يخافون ضرّها، ولا عاقبة مكروهها.