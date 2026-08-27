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Tafsir: Al-Mursalat 77:4
Al-Mursalat
4
77:4
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَٱلۡفَٰرِقَٰتِ
فَرۡقٗا
٤
And ˹by˺ those ˹angels˺ fully distinguishing ˹truth from falsehood˺,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa Malaika wanaoshuka, kutoka kwa Mwenyezi Mungu,